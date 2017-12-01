01.12.2017 | 14:19

В четверг, 30 ноября, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина-водитель.

В 12:20 на 12-м километре дороги Кузнецк - Марьевка - Индерка столкнулись «Лада-Калина», за рулем которой находилась 57-летняя женщина, и Renault Logan под управлением 37-летнего мужчины.

В результате аварии водитель «Лады» получила телесные повреждения и была отправлена в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.