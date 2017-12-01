01.12.2017 | 15:09

Впервые в России в Малом зале Пензенского драматического театра состоялась премьера спектакля «В зале есть врач?» по пьесе молодого московского драматурга Елизаветы Трусевич. Идея произведения возникла у нее после того, как она прочла высказывание А. П. Чехова о том, что Пушкина можно было бы спасти.

«Собственно, я попыталась понять, чем отличается профессия писателя от профессии врача. Я думаю, что хороший текст, пьеса или проза, может лечить не хуже медикаментов», - отметила автор пьесы.

Спектакль «В зале есть врач?» - это фантазия на тему «Что было бы, если…» Воплотил ее на сцене московский режиссер Ансар Халилуллин, которого пензенцы хорошо знают по таким постановкам как «История одного преступления» и «Филумена Мартурано».

«Главное - это любовь автора к русским писателям, к русской литературе, какое-то трепетное к этому отношение; переживания за сегодняшнее время - по поводу отсутствия нынче таких великих, как Булгаков, как Чехов, как Пушкин», - подчеркнул режиссер.

«Сюжет-то очень простой - это же фантастика, сон. Пушкин смертельно ранен - к нему приходит Чехов и излечивает его. Когда Чехов смертельно болен - к нему приходит Булгаков. Когда смертельно заболевает Булгаков - в зале тишина, поэтому спрашивается: «Есть ли в зале врач?», - рассказал заслуженный артист России Сергей Казаков.