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Культура | Международный союз музыкальных деятелей в Пензе отметил свое 20-летие

30.11.2017|18:48
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Творческие ветераны, талантливая молодежь и профессиональные пензенские артисты приняли поздравления с 20-летием местного отделения Международного союза музыкальных деятелей.

«Пенза - это край талантов, и эти таланты - это вы, те, кто присутствует в этом зале», - поздравил собравшихся заместитель главы администрации города Пензы Сергей Волков.

«Сформировалась совершенно твердая позиция, в каких направлениях мы должны работать. Это прежде всего одаренные дети. Второе направление, тоже важное, - это ветераны. И, конечно, очень важный пласт работы - это профессиональные музыканты», - отметила председатель Пензенского отделения Международного союза музыкальных деятелей Светлана Туромшина.

«Эта организация занимается широкой пропагандой музыки, как отечественной, так и мировой. Это большой конгломерат, который собирает культуру, аккумулирует ее и распространяет в России», - подчеркнул художественный руководитель Губернской симфонической капеллы Владимир Каширский.

В состав местного отделения Международного союза музыкальных деятелей входят преподаватели колледжа культуры и искусств, руководители ансамблей и хоров, композиторы, певцы. А это не одна сотня человек.

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Гость|30.11.2017 20:11|

Дармоеды.

Гость|30.11.2017 20:30|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЛЬКО ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|30.11.2017 20:34|

Гость писал(a):

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЛЬКО ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

СОГЛАСНЫ МЫ , СОГЛАСНЫ ... КАК ТЫ ЗАИПАЛ УЖЕ .

Гость|30.11.2017 20:36|

Гость писал(a):

Дармоеды.
Сагласин . Да и нет вообще никакого Международного союза . Наводят тень на плетень , лишь бы не трудиться .

Имя: Гость
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