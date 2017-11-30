30.11.2017 | 18:48

Творческие ветераны, талантливая молодежь и профессиональные пензенские артисты приняли поздравления с 20-летием местного отделения Международного союза музыкальных деятелей.

«Пенза - это край талантов, и эти таланты - это вы, те, кто присутствует в этом зале», - поздравил собравшихся заместитель главы администрации города Пензы Сергей Волков.

«Сформировалась совершенно твердая позиция, в каких направлениях мы должны работать. Это прежде всего одаренные дети. Второе направление, тоже важное, - это ветераны. И, конечно, очень важный пласт работы - это профессиональные музыканты», - отметила председатель Пензенского отделения Международного союза музыкальных деятелей Светлана Туромшина.

«Эта организация занимается широкой пропагандой музыки, как отечественной, так и мировой. Это большой конгломерат, который собирает культуру, аккумулирует ее и распространяет в России», - подчеркнул художественный руководитель Губернской симфонической капеллы Владимир Каширский.

В состав местного отделения Международного союза музыкальных деятелей входят преподаватели колледжа культуры и искусств, руководители ансамблей и хоров, композиторы, певцы. А это не одна сотня человек.