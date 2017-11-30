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Культура | 6 декабря квартет «Премьера» порадует пензенцев новой программой

30.11.2017|15:14
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Струнный квартет «Премьера» приготовил подарок любителям классики. Коллектив закончил работу над небольшим циклом концертов, посвященных творчеству двух великих композиторов.

«Сначала мы сыграем «жемчужину» квартетной музыки - квартет Шуберта «Смерть и девушка», а во втором отделении квартет тогда еще молодого, но уже показавшего свою гениальность композитора Мендельсона «Второй квартет», - анонсировал руководитель «Премьеры» Вячеслав Филиппенков.

На репетицию новой программы участники квартета потратили около пяти месяцев. Музыканты старались довести звучание до идеала.

«Оба квартета написаны на песни этих композиторов, то есть сначала были песни, потом их вставили в квартеты. Есть еще другая линия, но мы решили остановиться на том, что красиво и благозвучно», - добавил Вячеслав Филиппенков.

Первый концерт в рамках нового цикла, созданного квартетом «Премьера», состоится 6 декабря в 18:30 в Органном зале областной филармонии. Второй - в следующем году.

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Гость|30.11.2017 20:24|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

СИДЯЩИМ НА ШЕЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮЩЕГО НАРОДА ПРЕДЛАГАЮ ПОКАЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ СМИ И ПОЙТИ НА НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ,ГДЕ ОНИ БУДУТ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

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