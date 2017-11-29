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Культура | «Экспресс-бэнд» приглашает пензенцев отметить его 10-летие

29.11.2017|15:58
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Эстрадно-джазовому ансамблю «Экспресс-бэнд» 10 лет. Юбилей артисты планируют отметить на сцене областной филармонии и приглашают всех ценителей хорошей музыки на свой творческий вечер.

«Мы, наверное, единственный официальный коллектив, который работает полностью «живьем». У нас ни у кого нет никаких фонограмм - ни у вокалистов, ни у коллектива. Мы играем популярную музыку, популярные песни (в том числе и эстрадные, не только джазовые), которые все знают, могут подпевать, сидя в зале», - рассказал руководитель ансамбля Юрий Белоногов.

В репертуаре коллектива оригинальные интерпретации популярных мелодий, джазовые композиции, а также музыка собственного сочинения.

С творчеством музыкантов знакомы многие пензенцы. В ансамбле играют 12 музыкантов. Бас-гитарист Владислав Иванишко в группе с самого ее основания.

«Время летит, его не замечаешь. От одной точки до другой - фестиваль, концерт, какие-то мероприятия - это все идет конвейером. Оглянуться не успел - уже прошло 5 лет, еще раз оглянулся - уже 10 лет», - поделился музыкант.

Поздравить коллектив с днем рождения сможет любой желающий. Артисты ждут пензенцев 3 декабря в 17:00. Кстати, на выступление «Экспресс-бэнда» можно приобрести и онлайн-билеты - их продажа открыта на сайте областной филармонии.

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Гость|29.11.2017 19:32|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ИМЕННО ИЗ-ЗА ТАКИХ КЛОУНОВ У НАС ДЕТИ ЗАНИМАЮТСЯ ПЛАТНО.ОНИ ОТНИМАЮТ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА,КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|29.11.2017 19:50|

Гость писал(a):

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
Опять бухаешь с бюджетниками?

Гость|29.11.2017 19:52|

Гость писал(a):

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ИМЕННО ИЗ-ЗА ТАКИХ КЛОУНОВ У НАС ДЕТИ ЗАНИМАЮТСЯ ПЛАТНО.ОНИ ОТНИМАЮТ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА,КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Вы больны .

Гость|29.11.2017 19:54|

Гость писал(a):

Вы больны .
А ВЫ ХИТРЫ

Гость|29.11.2017 19:58|

Гость писал(a):

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Опять бухаешь с бюджетниками?

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ЕСЛИ Я ОБ ЭТОМ НЕ УПОМЯНУЛ,ТО ЗНАЧИТ НЕТ.СПАСИБО ЗА ВАШУ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ О МОЁМ ЗДОРОВЬЕ.

Гость|29.11.2017 20:30|

Гость писал(a):

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ЕСЛИ Я ОБ ЭТОМ НЕ УПОМЯНУЛ,ТО ЗНАЧИТ НЕТ.СПАСИБО ЗА ВАШУ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ О МОЁМ ЗДОРОВЬЕ.

А то смотри, сначала бюджетники, потом частники, потом отравление, белочка, энцефалопатия мозга и все...

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