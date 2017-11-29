29.11.2017 | 15:58

Эстрадно-джазовому ансамблю «Экспресс-бэнд» 10 лет. Юбилей артисты планируют отметить на сцене областной филармонии и приглашают всех ценителей хорошей музыки на свой творческий вечер.

«Мы, наверное, единственный официальный коллектив, который работает полностью «живьем». У нас ни у кого нет никаких фонограмм - ни у вокалистов, ни у коллектива. Мы играем популярную музыку, популярные песни (в том числе и эстрадные, не только джазовые), которые все знают, могут подпевать, сидя в зале», - рассказал руководитель ансамбля Юрий Белоногов.

В репертуаре коллектива оригинальные интерпретации популярных мелодий, джазовые композиции, а также музыка собственного сочинения.

С творчеством музыкантов знакомы многие пензенцы. В ансамбле играют 12 музыкантов. Бас-гитарист Владислав Иванишко в группе с самого ее основания.

«Время летит, его не замечаешь. От одной точки до другой - фестиваль, концерт, какие-то мероприятия - это все идет конвейером. Оглянуться не успел - уже прошло 5 лет, еще раз оглянулся - уже 10 лет», - поделился музыкант.

Поздравить коллектив с днем рождения сможет любой желающий. Артисты ждут пензенцев 3 декабря в 17:00. Кстати, на выступление «Экспресс-бэнда» можно приобрести и онлайн-билеты - их продажа открыта на сайте областной филармонии.