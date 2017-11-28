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Культура | 1-2 декабря в областной библиотеке пройдет Фестиваль ремесел

28.11.2017|18:13
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В Пензе соберутся народные умельцы со всей страны - здесь впервые пройдет Всероссийский фестиваль художественных промыслов и ремесел. На выставке-ярмарке мастера представят сделанные своими руками кованые изделия, предметы интерьера из дерева, керамическую посуду, украшения из бисера, войлочные игрушки и многое другое.

«Фестиваль мы стараемся сделать наполненным и полезным, чтобы мастера могли не только представить свои изделия, но и посоревноваться между собой в конкурсе мастерства и показать нам какие-то авторские разработки, приемы, методы», - рассказала исполнительный директор ассоциации «Ремесленная палата Пензенской области» Ирина Кирилина.

Состязания на звание лучшего ремесленника будут проходить в течение 5 часов. Его участники, по условиям, создадут новое изделие. За процессом смогут понаблюдать не только члены жюри, но и посетители выставки, после чего пришедшие могут попробовать под руководством профессионалов создать свое собственное произведение.

Кроме того, на фестивале обсудят вопрос, как подобную продукцию продавать, а также как привлечь к народному творчеству молодое поколение. Мероприятие пройдет 1 и 2 декабря в областной библиотеке.

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