27.11.2017 | 15:18

На пензенской сцене встретились персонажи разных мультфильмов, чтобы помочь русалочке Ариэль исполнить сокровенную мечту. Она ослушалась своего отца и покинула морское царство, чтобы отправиться на Луну. Это не фантазия сумасшедшего писателя, а сценарий детского шоу «Звездная команда».

Кроме Реда из Angry Birds в путешествие с русалочкой отправились и другие герои мультфильмов: миньоны, барбарики-матросики, капитан космического корабля Молния Маккуин. На протяжении представления они раскрывали тайны космоса, знакомили юных зрителей с правилами этикета, пели и танцевали.

Кстати, некоторые юные зрители и сами мечтают стать сказочными героями.

«Я хочу стать настоящей феей, потому что она умеет колдовать. Я бы наколдовала, чтобы никто никогда не ругался и не ссорился», - поделилась замыслами зрительница Злата.