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Культура | В Пензе пройдет кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль»

27.11.2017|10:49
Печать

С 1 по 3 декабря пензенцам покажут фильмы Х Всероссийского кинофестиваля «Мужская роль», который носит имя Ивана Мозжухина.

В областном центре организовано несколько площадок: Литературный музей, драматический театр, библиотека им. Лермонтова, ККЗ «Пенза», а также кинотеатры «Высшая лига» и «Современник».

Зрители увидят лучшие новые фильмы от отечественных режиссеров: «Аритмию» Бориса Хлебникова, «Жили-были» Эдуарда Парри, «Монаха и беса» Николая Досталя, «После тебя» Анны Матисон и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова.

«В фильмах представлены работы замечательных российских актеров Сергея Безрукова, Александра Яценко, Алексея Серебрякова, Евгения Ткачука, Федора Добронравова, Романа Мадянова, Валерия Маслова, Тимофея Трибунцева», - сообщили в пресс-службе областного министерства культуры и туризма.

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Гость|27.11.2017 11:38|

странная подача информции, почему не прописано где какие фильмы будут ?

Гость|27.11.2017 11:42|

Вход платный или бесплатный?

Гость|27.11.2017 12:20|

А звезды кто?

Имя: Гость
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