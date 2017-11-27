27.11.2017 | 10:49

С 1 по 3 декабря пензенцам покажут фильмы Х Всероссийского кинофестиваля «Мужская роль», который носит имя Ивана Мозжухина.

В областном центре организовано несколько площадок: Литературный музей, драматический театр, библиотека им. Лермонтова, ККЗ «Пенза», а также кинотеатры «Высшая лига» и «Современник».

Зрители увидят лучшие новые фильмы от отечественных режиссеров: «Аритмию» Бориса Хлебникова, «Жили-были» Эдуарда Парри, «Монаха и беса» Николая Досталя, «После тебя» Анны Матисон и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова.

«В фильмах представлены работы замечательных российских актеров Сергея Безрукова, Александра Яценко, Алексея Серебрякова, Евгения Ткачука, Федора Добронравова, Романа Мадянова, Валерия Маслова, Тимофея Трибунцева», - сообщили в пресс-службе областного министерства культуры и туризма.