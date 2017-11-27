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Культура | Ансамбль «Казачья застава» с размахом отметил свое 13-летие

27.11.2017|17:31
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За 13 лет своего существования ансамбль песни и танца «Казачья застава» обрел целую армию верных поклонников, которые, конечно, не могли не прийти на концерт в честь дня рождения коллектива.

«У них очень дружный состав, руководитель хороший и репертуар интересный», - отметила одна из зрителей.

«Казачество всегда привлекало людей. Не будем забывать о том, что Пенза была построена именно казаками, господином Котранским. И казачество у всех здесь в крови», - высказался представитель ансамбля песни и танца «Казачья застава» Дмитрий Мельников.

Это был не просто праздничный концерт. Зрители областной филармонии увидели театрализованное шоу, наполненное яркими танцами и пронизанное душевными песнями, близкими каждому, кто является поклонником «Казачьей заставы».

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Гость|27.11.2017 18:43|

Поиграли игрушечными саблями, и пошли дружно пить.

Гость|27.11.2017 19:33|

Гость писал(a):

Поиграли игрушечными саблями, и пошли дружно пить
Сделал дело-гуляй смело!

Имя: Гость
Комментарий:

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