27.11.2017 | 17:31

За 13 лет своего существования ансамбль песни и танца «Казачья застава» обрел целую армию верных поклонников, которые, конечно, не могли не прийти на концерт в честь дня рождения коллектива.

«У них очень дружный состав, руководитель хороший и репертуар интересный», - отметила одна из зрителей.

«Казачество всегда привлекало людей. Не будем забывать о том, что Пенза была построена именно казаками, господином Котранским. И казачество у всех здесь в крови», - высказался представитель ансамбля песни и танца «Казачья застава» Дмитрий Мельников.

Это был не просто праздничный концерт. Зрители областной филармонии увидели театрализованное шоу, наполненное яркими танцами и пронизанное душевными песнями, близкими каждому, кто является поклонником «Казачьей заставы».