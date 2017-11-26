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Культура | В Пензе отметили 90-летие со дня рождения Октября Гришина

26.11.2017|12:00
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На сцене киноконцертного зала «Пенза» творческие коллективы Сурского края, а также гости из других регионов отметили 90-летие со дня рождения народного артиста России Октября Гришина.

«Он нас научил относиться к русской песне с большой любовью», - подчеркнул художественный руководитель Пензенского русского народного хора им. О. В. Гришина Юрий Сысоев.

«У них до сих пор вот эта солидарность, вот эта трепетность перед произведением, которое они исполняют... То, как они себя ведут на репетициях, как они относятся к искусству хорового пения, - это вообще удивительная вещь», - отметил заслуженный артист России Василий Конопатин.

Октябрь Васильевич практически все свое творчество посвятил Пензенскому краю, где он работал долгие годы и был похоронен. А родился он в деревне Подушкино Сергиевского уезда Московской губернии. В 18 лет переехал в село Заокское Рязанской области на родину своего отца.

«В селе нашем все знают Октября Гришина. В настоящее время у него остался жить там родной племянник и еще есть сестры, двоюродные и троюродные. Все его хорошо знают, и все его обожают», - рассказала солистка ансамбля «Заокские разливы» Анна Тимохина.

Октябрь Гришин оставил после себя большое творческое наследие. Его песни входят в репертуар многих прославленных хоровых коллективов России.

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