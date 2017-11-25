Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|25 ноя 2017|20:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.33  |  $  58.53
 

Культура | Юные пензенские артисты привезли пять наград с петербургского фестиваля

25.11.2017|16:42
Печать

Воспитанники театральной студии «Фэнтази», которая базируется в пензенской гимназии № 1, вернулись из Санкт-Петербурга, где ребята удачно выступили на VIII международном фестивале-конкурсе. Пензенцы представили две постановки.

«Спектакль «Коррида» по произведению Евгения Евтушенко очень разноплановый, в нем много ролей. Еще один спектакль - «Собор Парижской Богоматери» по Виктору Гюго. Мы отталкивались от мюзикла, который был поставлен за границей», - отметила хореограф-постановщик театральной студии Наталья Буртасова.

В студии «Фэнтази» занимаются 35 человек, ученики разных классов. В Петербург ездила старшая группа, завоевавшая в конкурсе пять наград.

«Мы стали лауреатами первой степени за «Корриду». В спектакле «Собор Парижской Богоматери» - за лучшую мужскую роль, за лучшую режиссуру (в частности, моя награда), за лучшее художественное решение спектакля. И второе место - Notre-Dame de Paris, - пояснила руководитель театральной студии Юлия Козлова.

«Мы поняли, что надо быть одной командой, что надо действовать всегда вместе, поддерживать друг друга, никогда не сдаваться и выкладываться в полную силу», - рассказала участница театральной студии «Фэнтази» Вероника Дралина.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!