25.11.2017 | 16:42

Воспитанники театральной студии «Фэнтази», которая базируется в пензенской гимназии № 1, вернулись из Санкт-Петербурга, где ребята удачно выступили на VIII международном фестивале-конкурсе. Пензенцы представили две постановки.

«Спектакль «Коррида» по произведению Евгения Евтушенко очень разноплановый, в нем много ролей. Еще один спектакль - «Собор Парижской Богоматери» по Виктору Гюго. Мы отталкивались от мюзикла, который был поставлен за границей», - отметила хореограф-постановщик театральной студии Наталья Буртасова.

В студии «Фэнтази» занимаются 35 человек, ученики разных классов. В Петербург ездила старшая группа, завоевавшая в конкурсе пять наград.

«Мы стали лауреатами первой степени за «Корриду». В спектакле «Собор Парижской Богоматери» - за лучшую мужскую роль, за лучшую режиссуру (в частности, моя награда), за лучшее художественное решение спектакля. И второе место - Notre-Dame de Paris, - пояснила руководитель театральной студии Юлия Козлова.

«Мы поняли, что надо быть одной командой, что надо действовать всегда вместе, поддерживать друг друга, никогда не сдаваться и выкладываться в полную силу», - рассказала участница театральной студии «Фэнтази» Вероника Дралина.