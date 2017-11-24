24.11.2017 | 15:48

В Пензенской областной филармонии выступил американский органист Джонатан Эмбри. Впервые он был приглашен в Россию летом этого года, дал концерты в Санкт-Петербурге, Калининграде, Владимире, Саратове, и везде его встречали благодарные зрители.

«Россия - это удивительная страна с богатой культурой, добрыми людьми. Каждый раз, когда я приезжаю на новое место выступать с концертом, везде отличная организация и замечательный прием», - отметил музыкант.

У Джонатана Эмбри разнообразная программа, начиная от музыки Ренессанса и эпохи барокко до современных произведений.

«Прекрасный зал с замечательным новым органом, у которого большая мощь звучания с разнообразными тембрами, замечательная акустика. Я очень впечатлен», - добавил Джонатан Эмбри.

Пензенские зрители остались довольны концертом американского органиста.