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Культура | 22 ноября «Девочки-сестры» Макарова выставят в Музее одной картины

21.11.2017|17:02
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С 22 ноября картина известного художника Ивана Макарова «Девочки-сестры» будет выставлена в Музее одной картины. В экспозиции Пензенской картинной галереи всего восемь работ этого мастера, но именно это произведение выбрали по ряду причин.

«Во-первых, юбилей Ивана Макарова, ему отмечалось 195 лет. Во-вторых, Иван Макаров, уроженец Саранска (тогда Саранск был частью Пензенской губернии, уездным городом), приходится сыном Кузьме Макарову, который основал первую рисовальную школу в Пензе. То есть Кузьма Макаров - пензенская рисовальная школа в период до Савицкого», - рассказал директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

В Музее одной картины полотно с изображением сестер Араповых будет находиться целый год, в течение которого посетители выставки смогут посмотреть фильм «Портрета милые черты». В нем рассказывается о жизни и творчестве художника и раскрывается история создания этого шедевра.

«Девочки-сестры» однажды уже покидали галерею имени Савицкого. В 2002 году в рамках проекта «Золотая карта России» их выставляли в Третьяковке. В этот раз с транспортировкой картины проблем гораздо меньше.

«Так как у нас все это в шаговой доступности, если бы это было лето, мы бы ее просто упаковали и отнесли через Лермонтовский сквер», - добавил Кирилл Застрожный.

В свою очередь, «Княжна Тараканова» вернется в парадный зал галереи. За год, пока работа художника Константина Флавицкого находилась в экспозиции Музея одной картины, её посмотрело свыше 18 тысяч пензенцев и гостей города.

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