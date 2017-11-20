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Культура | В Пензенской области начались Дни армянской культуры

20.11.2017|16:14
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В области стартовал праздник армянской диаспоры. Ее члены расскажут и покажут пензенцам, как обширна и многогранна культура этого народа.

«15 ноября президенты двух стран Владимир Путин и Серж Саргсян торжественно открыли в Москве Дни армянской культуры. И вот мы, естественно, подхватили эту инициативу», - рассказал заместитель председателя армянской национально-культурной автономии Генрих Мурадян.

Уже прошли литературные чтения, теперь публике предложили ознакомиться с выставкой работ армянского художника Вартана Манучаряна и скульптора Александра Хачатуряна. Как признался известный не только в Пензенском регионе ваятель, сложно оказалось взять на этот вернисаж что-то определенное, ведь его задачей было представить весь армянский народ.

«Вообще я не выбираю работы - они сами меня выбирают. Я обхожу их, смотрю, и они говорят: «Выстави меня!» Все работы дороги мне, как все мои 10 пальцев. Если обидеть кого-то из них - мне больно», - пояснил скульптор.

Официальное открытие Дней армянской культуры состоялось в областной библиотеке имени Лермонтова. Зрители узнали многое о диаспоре, ее активистах и насладились искусством местных артистов.

Скоро пензенцев пригласят на конкурс армянской кухни. Организаторы обещают, что это будет праздник и души, и желудка.

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Гость|20.11.2017 19:39|

Где и когда будет праздник кухни ?

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