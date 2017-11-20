20.11.2017 | 15:51

Театр имени Михаила Булгакова представил постановку легендарного произведения «Мастер и Маргарита». На сцене Пензенского драматического театра выступили Сергей Алдонин, Алексей Рожков, Филипп Бледный и другие звезды театра и российского кино.

Спектакль в исполнении столичных артистов вот уже несколько лет является одним из самых посещаемых в Москве, но и в Пензе его поклонников оказалось немало: в зрительном зале практически не было свободных мест.

Режиссер спектакля Сергей Алдонин включил в инсценировку фрагменты из черновика романа «Мастер и Маргарита» и, кроме того, рискнул смешать привычное театральное искусство с элементами шоу. В этой постановке много музыки, пантомимы и трюков.