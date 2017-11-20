Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|20 ноя 2017|19:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  69.67  |  $  59.27
 

Культура | В Пензе с постановкой «Мастер и Маргарита» выступили гости из Москвы

20.11.2017|15:51
Печать

Театр имени Михаила Булгакова представил постановку легендарного произведения «Мастер и Маргарита». На сцене Пензенского драматического театра выступили Сергей Алдонин, Алексей Рожков, Филипп Бледный и другие звезды театра и российского кино.

Спектакль в исполнении столичных артистов вот уже несколько лет является одним из самых посещаемых в Москве, но и в Пензе его поклонников оказалось немало: в зрительном зале практически не было свободных мест.

Режиссер спектакля Сергей Алдонин включил в инсценировку фрагменты из черновика романа «Мастер и Маргарита» и, кроме того, рискнул смешать привычное театральное искусство с элементами шоу. В этой постановке много музыки, пантомимы и трюков.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!