19.11.2017 | 15:43

Проникновенные строки посвятил своему главному наставнику Михаилу Васильевичу Бунчину его ученик Анатолий Афанасьев. На открытии выставки в память выдающегося живописца и портретиста Пензенской области, преподавателя художественного училища, его дети, воспитанники и просто почитатели таланта рассказали, каким он был.

«Умным, вдумчивым учителем. Таким тонким, тактичным, очень глубоким», - описал своего мастера Александр Тумпуров.

«Я сопротивляюсь влияниям (такой я как-то по характеру), но со временем я почувствовал, что влияние Михаила Васильевича на меня было, и это влияние очень хорошее. Я благодарен ему», - добавил он.

На выставке представлены работы 11 учеников Бунчина, а также его собственные. Летние сельские пейзажи сменяются зимними городскими видами, а люди, изображенные на портретах, кажется, вот-вот оживут.

«Удивительное дело! Потому что художник, когда готовит своих учеников, он хочет, чтобы они делали так, как он. Как он видит, или как он чувствует, или как он передает что-то. А вот здесь мы видим (и с большим таким педагогическим талантом встречаемся), когда из-под одного учителя выходят разные художники», - пояснил заведующий выставочным залом Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Дмитрий Димаков.

Выставка в стенах училища будет работать до 20 декабря.