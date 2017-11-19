19.11.2017 | 13:47

Никита Михалков - народный артист РСФСР, режиссер, сценарист и продюсер, а с недавнего времени еще и художественный руководитель Академии кинематографического и театрального искусства. В Пензе он представил вторую итоговую работу студентов своей творческой мастерской - постановку «Метаморфозы-2» по мотивам произведений Антона Чехова и Ивана Бунина.

«Мы занимаемся именно прозой. Мы не берем драматургию, потому что в драматургии уже заложено все. А в прозе одной фразой атмосфера определяется. Атмосфера, в общем-то, самое главное. Поэтому то, чем мы занимаемся, - мы пытаемся перенести на сцену в основном атмосферу», - пояснил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Если в первой части «Метаморфоз», которую пензенцы увидели полгода назад, Никита Сергеевич принимал участие и как актер (весь спектакль он провел на сцене за столиком), то в этот раз после вступительной речи известный режиссер занял место в зрительном зале и уже оттуда наблюдал за игрой выпускников своей академии.

Два действия вторых «Метаморфоз» состояли из девяти поучительных историй. В общей сложности спектакль длился более трех часов.