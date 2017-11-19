Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|19 ноя 2017|16:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+5oC
Завтра | Ливень |
  70.36  |  $  59.63
 

Культура | Никита Михалков представил пензенцам «Метаморфозы-2»

19.11.2017|13:47
Печать

Никита Михалков - народный артист РСФСР, режиссер, сценарист и продюсер, а с недавнего времени еще и художественный руководитель Академии кинематографического и театрального искусства. В Пензе он представил вторую итоговую работу студентов своей творческой мастерской - постановку «Метаморфозы-2» по мотивам произведений Антона Чехова и Ивана Бунина.

«Мы занимаемся именно прозой. Мы не берем драматургию, потому что в драматургии уже заложено все. А в прозе одной фразой атмосфера определяется. Атмосфера, в общем-то, самое главное. Поэтому то, чем мы занимаемся, - мы пытаемся перенести на сцену в основном атмосферу», - пояснил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

Если в первой части «Метаморфоз», которую пензенцы увидели полгода назад, Никита Сергеевич принимал участие и как актер (весь спектакль он провел на сцене за столиком), то в этот раз после вступительной речи известный режиссер занял место в зрительном зале и уже оттуда наблюдал за игрой выпускников своей академии.

Два действия вторых «Метаморфоз» состояли из девяти поучительных историй. В общей сложности спектакль длился более трех часов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!