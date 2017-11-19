19.11.2017 | 14:28

«Сердце Пензы» теперь на Юбилейной площади около областной филармонии. Здесь открылась передвижная выставка фотографий, посвященная возрождению Спасского кафедрального собора. Кроме изображений главного православного храма Сурского края, на стендах помещены цитаты из писем последнего российского самодержца своей жене. Эти слова, адресованные царем Николаем II Александре Федоровне, свидетельствуют о безграничной любви и верности, которые друг к другу испытывали венценосные супруги.

«Конечно, к императору может быть различное отношение как к правителю. Но как к доброму семьянину, который воспитал детей, которые, к сожалению, вместе... Вся семья претерпела мученическую кончину. Это, безусловно, вызывает некое особое отношение», - выразил собственное мнение митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Кстати, часть экспозиции уже можно было увидеть в начале ноября в сквере Лермонтова около строящегося Спасского собора. На одном из стендов в тексте письма тогда обнаружилась ошибка: в слове «любит» не оказалось буквы «б». Сейчас все исправили.