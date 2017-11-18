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Культура | В ПГУ прошел конкурс красоты среди иностранных студенток

18.11.2017|16:36
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10 иностранных студенток Пензенского государственного университета поборолись за звание самой лучшей на конкурсе красоты и грации «Мисс мира - 2017».

«Это визитка, где они представляют себя и свою страну, это дефиле в национальных костюмах, где они опять же показывают свою культуру, и, конечно, дефиле в бальных платьях. Но этим мы не ограничились, еще будет интеллектуальный конкурс, где девушки покажут свои способности», - рассказал проректор по международной деятельности ПГУ Сергей Васин.

В мероприятии приняли участие девушки из разных стран Европы, Африки, Азии, бывших республик Советского Союза.

Аня Кинтлер представляет Германию. Она приехала в Пензу по обмену на три месяца, на практику, и преподает немецкий язык в обычной пензенской школе. Белокурая красавица знает, чем покорить жюри.

«Своей улыбкой! Я всегда улыбаюсь, мои ученики это знают. Я надеюсь на помощь моих учеников, потому что они участвуют в моей визитке», - рассказала Аня Кинтлер.

Победительницей стала Юлдуз Рахманкулова из Туркменистана. Она будет представлять Пензу на всероссийском конкурсе «Жемчужина мира», который пройдет в Казани.

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