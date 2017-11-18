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Культура | В областной библиотеке сосновоборские коллективы представили район

18.11.2017|15:47
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Творческие коллективы Сосновоборского района выступили в областной библиотеке имени Лермонтова в рамках регионального фестиваля «Таланты земли пензенской». На сцене, как и в жизни, кружились в едином хороводе представители разных национальностей.

«У нас в районе живут и русские, и мордва, и татары. Все мы очень дружно живем, все вместе танцуем, поем, выступаем на концертах», - рассказала жительница села Индерка Наиля Резакова.

Всего в Сосновобосрком муниципальном образовании проживает свыше 15 тысяч человек. Люди вышивают, вяжут, делают игрушки, занимаются изготовлением предметов интерьера из дерева.

«Мы выпускаем экологически чистую продукцию: мясную, молочную, кисломолочную. Все это мы продаем в наших магазинах», - отметил глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов.

Однако, несмотря на развитое производство, богатство района, как считает его глава, в другом.

«У нас леса, замечательная родниковая вода, замечательные люди, а это самое главное. Люди - великое достояние Сосновоборского района», - с гордостью добавил Владимир Едалов.

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