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Культура | В Пензе выступил симфонический оркестр Concord Orchestra

14.11.2017|16:41
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Симфонический оркестр Concord Orchestra порадовал пензенцев своим выступлением. Почти два часа музыканты дарили сидевшим в зале удивительной красоты мелодии и эмоции.

Хит голландской рок-группы Shoking Blue в исполнении артиста Александра Ренуара настроил публику на предстоящий концерт, который дали оркестранты под управлением молодого, но уже известного дирижера итальянца Фабио Пиролы.

Игравшие на скрипках, виолончелях, контрабасе представили свою симфоническую интерпретацию композиций известных рок-групп, таких как The Beatles, Aerosmith, Scorpions, Led Zeppelin, Linkin Park, Rammstein.

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