12.11.2017 | 11:21

В пятницу, 17 ноября, в Пензенской областной филармонии состоится концерт «Квартал Луи. 3 года жизни», посвященный трехлетию открытия проекта, который помогает молодым людям с инвалидностью интегрироваться в общество.

В программе - выступление ансамбля солистов «Старгород», струнного квартета «Премьера», хореографического ансамбля «Вензеля», инклюзивной кавер-группы «Квинтет Луи плюс», экспериментального ансамбля No Comments…, студии хореографии «Пространные танцы», группы «Балбесы».

Также в концерте примут участие театр-мюзикл «Рождение», образцовый театр танца «Индиго», школа танца S-Dance, Ксения Кичкидова и ансамбль «Солдатские песни».

Кроме того, зрителям предлагается познакомиться с творчеством иллюзиониста Виктора Манжосова, студией рисования песка «Солнечный дом». Приглашена и всемирно известная саксофонистка Вероника Кожухарова.

«Гости смогут насладиться яркой и душевной программой, а также совершить свой вклад в доброе и значимое дело», - сообщили организаторы мероприятия.

Стоимость билетов составляет 200, 300, 500 и 1 000 рублей. Все собранные от их продажи средства будут направлены на развитие пансиона «Дом Вероники».