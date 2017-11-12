12.11.2017 | 14:36

Боль и страдания, показанные в хореографическом номере, принесли театру-студии современного танца «Воскресенье» награду шестого международного фестиваля «Новая лиса».

В Саранске, где проходил конкурс, пензенский коллектив стал лауреатом III степени в номинации «Эксперимент движений». Постановка, которую отметили члены жюри, называется «За краем край».

«Смысл этой композиции в том, что каждый оказывался на том пути, когда ему приходилось либо переезжать, либо в экстренном случае уезжать в другой край. Номер о том, что мысленно мы остаемся на своей родине», - объяснила руководитель театра-студии Валентина Захарова.

Всего в столице Мордовии старшая группа «Воскресенья» представила четыре номера. Из 20 коллективов - участников фестиваля пензенским танцорам больше остальных запомнились выступления артистов из Москвы и Екатеринбурга.

«Современная хореография - это направление, где каждый может найти что-то свое. Один и тот же номер один человек может понять так, а другой - иначе. И все будет верно», - заявила участница театра-студии Анна Демченко.

В международном фестивале «Новая лиса» «Воскресенье» принимало участие уже в четвертый раз, но таких высоких результатов театр-студия добилась впервые.