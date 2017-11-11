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Культура | В областной библиотеке прошла встреча, посвященная памяти Октября Гришина

11.11.2017|18:23
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Пензенцы старшего поколения собрались в библиотеке имени Лермонтова, чтобы вспомнить знаменитого музыканта и композитора Октября Гришина.

Встреча прошла в рамках проекта «Филармония в библиотеке» и посвящена 90-летию со дня рождения Октября Васильевича.

«Для меня он достаточно близкий человек, можно сказать, педагог, потому что когда я училась в музыкальном училище, то ходила в хор Гришина играть в оркестре», - поделилась куратор проекта «Филармония в библиотеке» Мария Федорова.

На концерте звучали исключительно песни творца. Их исполнили участники вокально-народной студии «Русские напевы».

«Сразу молодость, сразу болезни отпадают, глаза горят и хочется жить», - рассказала руководитель вокально-народной студии «Русские напевы» Раиса Краснова.

Также на этом концерте работала небольшая литературная выставка. Экспозиция состояла из книг, посвященных жизни и творчеству Октября Гришина.

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