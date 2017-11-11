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Культура | Семейный дуэт органистов дал концерт в областной филармонии

11.11.2017|15:34
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Мистическое очарование органа привлекло пензенцев в областную филармонию. На этот раз здесь колдовали над клавишами Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды) и его супруга Хироко Иноуэ (Япония). Программа интернационального дуэта называется «Игра в четыре руки».

Супруги живут в Москве. Они неразлучны друг с другом и со своим сыном Таро, который учится во втором классе столичной школы. Мальчик сопровождает папу и маму на многих концертах.

«Мои родители очень хорошо играют на органе и умеют играть в четыре руки», - рассказал о творческих родителях Таро Иноуэ-Стайверс.

Лауреаты международных конкурсов много гастролируют и выступают на самых престижных площадках мира. В Пензе семья органистов исполнила произведения Баха, Генделя, Вагнера, Бородина, Римского-Корсакова и других знаменитых композиторов.

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