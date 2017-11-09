09.11.2017 | 18:50

Мордовский коллектив «Ялгат», что означает друзья, стал участником фестиваля национальных автономий, с которыми сотрудничает многофункциональный молодежный центр Пензенской области. Музыканты поют о том, как хорошо и весело жить в эрзянском селе.

«Часто бывает, что в классах обучаются мордвин, татарин, русский. Многие ребятишки даже не знают национальных блюд, праздников, поэтому у нас проходят различные уроки дружбы. Вот сегодня итоговый фестиваль», - отметила специалист молодежного многофункционального центра Пензенской области Наталья Дьячкова.

Елена Бакалова готова многое рассказать о своем коллективе и его традициях, а также о национальных костюмах, которые она и ее земляки носят с гордостью.

«В основном в нашем орнаменте симметричные линии, нет цветов, птиц, только ломаные линии», - рассказала председатель общественной организации «Местная Мордовская национально-культурная автономия города Пензы» Елена Бакалова.

А молодые русские крестьянки Пензенской области в начале XIX века носили на груди много красного цвета. Чем старше становилась женщина, тем белее была ее рубашка. В коллекции семьи Стаильских около ста костюмов из разных районов губернии.

«Это, можно сказать, паспорт девушки, потому что по нему можно было определить не только место, где она живет, но даже замужем она или нет, солдатка или вдова», - подчеркнул важность костюма Сергей Стаильский.

На столе эклеры и сосиски в тесте, словно из местного буфета. Возможно, именно поэтому гости праздника не проходили мимо других национальных угощений домашнего приготовления. Затем всех участников праздника ждал концерт.