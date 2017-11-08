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Культура | В Центре культуры и досуга открылась выставка «Магия игрушки»

08.11.2017|15:20
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В фойе Центра культуры и досуга г. Пензы поселились сказочные герои. Здесь открылась выставка работ Татьяны Аксеновой под названием «Магия игрушки». Тут и кентавр в военной форме, и непоколебимая укротительница тигров, и фиолетовый кот, утонувший в мечтах о своей возлюбленной.

Три года мастерица создавала из шерсти, текстиля различных кукол и животных, раскрашивала их, наряжала, а теперь представила свои работы над суд публики. Из всех своих игрушек Татьяна особо выделяет кота. Котик возвращается домой с покупками и нежно придерживает свою супругу за лапку.

«Игрушка одна из первых и близка душе. У меня ее как-то внезапно купили. Я такую цену большую за нее сказала, а человек просто вынул деньги и отдал. Цену я заломила с тем, чтобы он не взял ее, а он взял. И мне пришлось повторить такую игрушку», - рассказала рукодельница.

Кстати, эта выставка - часть большого проекта, который был запущен руководством центра летом этого года.

«Мне хотелось сделать так, чтобы то время, которое люди здесь проводят до концерта, прошло тоже с пользой. Мы начали с малых форм, но я надеюсь, что пройдет совсем немного времени и здесь будет хороший выставочный зал», - отметил директор Центра культуры и досуга Пензы Евгений Шилов.

Посетители Центра культуры и досуга смогут увидеть работы Татьяны Аксеновой до конца декабря.

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