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Культура | В Пензенском драмтеатре прошел фестиваль хореографии «Фара»

06.11.2017|16:17
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Новый Всероссийский фестиваль танца «Фара» был призван поднять уровень современной хореографии в Пензе. В нем приняли участие около тридцати творческих коллективов из Пензенской области, а также гости из Саранска.

На сцене драматического театра артисты показали свои лучшие номера.

Оценить выступления танцоров в Пензу приехали профессиональные хореографы из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

«Это жюри глубокое, это абсолютно мыслящие люди. Жюри у нас такое вот разношерстное, я бы даже сказала», - отметила художественный руководитель театра танца и пластики «Барокко» Альфия Чатаева.

По итогам каждого выступления были составлены оценочные листы, в которые судьи внесли свои замечания по музыке, костюмам, постановке номера и прочие, чтобы руководители танцевальных коллективов позже смогли провести работу над ошибками.

«От себя скажу, что я первый раз в этом городе и до этого ни с кем не была знакома из пензенских танцоров. Но сегодня была удивлена количеству и качеству ребят-танцоров», - рассказала член жюри Марта Августнович (г. Севастополь).

«Я с Пензой пересекалась не один раз уже, у меня есть свой взгляд. Мне кажется, что здесь именно разнообразие лиц и, наверное, все-таки момент осознания, чем они занимаются, куда они идут. То есть у них есть перспектива, у каждого коллектива, и они отличаются друг от друга», - поделилась другой член жюри Лика Шевченко (г. Москва).

Всероссийский фестиваль «Фара» организаторы планируют проводить в Пензе ежегодно.

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