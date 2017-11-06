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Культура | В Пензе отметят 135-летие школы профессионального музобразования

06.11.2017|11:36
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9 и 10 ноября в Пензе отметят 135-летие школы профессионального музыкального образования. Праздничные мероприятия пройдут в здании колледжа искусств и областной филармонии.

В первый день торжеств состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Переломная эпоха в культуре Пензенского края». Она начнется в 10:00.

В 16:00 гостей ждет концерт в Большом зале Пензенского колледжа искусств (ул. Захарова, 24). Вход свободный.

Во второй день праздника, 10 ноября, в органном зале филармонии выступят выпускники колледжа. Послушать их придут официальные лица города и педагоги-ветераны.

«История Пензенского колледжа искусств начинается с открытия в 1882 году музыкальных классов. На протяжении долгих лет в учебном заведении формировались различные сферы музыкального профессионального образования: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра, вокальное искусство, хоровое дирижирование, сольное и хоровое народное пение, теория музыки», - сообщили в Пензенском музыкальном колледже.

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