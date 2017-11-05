05.11.2017 | 15:52

Группа «Садко» покорила сердца пензенских зрителей своими искренними и душевными песнями. На концерте популярного коллектива в областной филармонии не было свободных мест.

Трио из Москвы представило местной публике новую программу под названием «Крылья».

Группа была создана в 2010 году выпускниками академии музыки имени Гнесиных. Все артисты родом из глубинки: Владимир Макаров - из Владимирской области, Александр Лихацкий - с Алтая, а Александр Бардин - из-под Саранска.

«Я кудрявый мордвин, мы с ребятами вместе с 2003 года, когда приехали сюда в экспедицию, и настолько сроднились, что они уже тоже практически стали мордвой», - заявил Александр Бардин.

«Когда-то Пензенская область и Мордовия были вместе», - добавил Владимир Макаров.

«Для нас это уже единое целое, поэтому, когда мы приезжаем в Пензу, мы приезжаем на родину к родным зрителям», - подчеркнул Александр Бардин.

В репертуаре «Садко» как всеми любимые народные песни, так и произведения собственного сочинения.

Концерт состоял из двух отделений. Все это время зрители пели вместе с артистами и, конечно, одаривали музыкантов цветами.