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Культура | В Губернаторском доме представили произведения церковного искусства

05.11.2017|13:45
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Просветительский проект «Церковное искусство - сохраняя традиции» включал в себя целую серию мероприятий, направленных на духовное обогащение населения Пензенской области.

Среди них - выставка церковного искусства в Губернаторском доме, чтение лекций по искусству, культуре и истории гостями из Санкт-Петербурга и Москвы.

«Хотелось бы, чтобы этот проект не только прошел и закончился, но чтобы у него были плоды - дальнейшее проведение мастер-классов», - высказалась организатор Христина Коломайнен.

Проект реализовывался в нашем городе в течение двух месяцев. Зрители могли не только увидеть иконы, но и стать участниками занятий по акварельной живописи, резьбе по дереву, золотошвейному искусству и другим направлениям.

Сама выставка собрала 125 работ, авторами которых являются в основном выпускники Пензенского художественного училища.

«В наше очень непростое, кризисное время (ведь есть и духовный, нравственный кризис) подобные выставки нужны для того, чтобы напомнить людям о добром, вечном, предоставить возможность обратиться от нашей грешной земли к чему-то светлому, небесному, поднять очи горе, то есть ввысь», - пояснил клирик Петропавловского храма г. Пензы Алексей Рой.

В следующем году авторы проекта намерены продолжить его реализацию и уже планируют новую выставку с мастер-классами и лекциями. Она откроется к Пасхе.

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Гость|05.11.2017 14:01|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

У МЕНЯ ВОПРОС:"БЫЛА ЛИ ПРОИЗВЕДЕНА ОПЛАТА ЗА АРЕНДУ ЗАЛА ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ДОМЕ ЧИНОВНИКА ,НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ПОЛНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ???"

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|05.11.2017 14:09|

А посетителей-то сколько!Полон выставочный зал.

Имя: Гость
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