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Культура | 14 учреждений культуры провели для пензенцев «Ночь искусств»

05.11.2017|15:37
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Темная ночь озарила Пензу, ведь это же «Ночь искусств». Так называется традиционная всероссийская масштабная акция. Музеи, библиотеки, театры, концертные залы - всего 14 учреждений культуры - открыли свои двери всем желающим.

«Искусство, прежде всего, украшает нашу жизнь, позволяет увидеть невидимое. Ну и, наверное, хотелось бы сказать о том, что искусство наполняет красотой наши сердца и души», - подчеркнула заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Главной площадкой «Ночи искусств» стал киноконцертный зал «Пенза». Здесь разместилась выставка молодых художников и прошел песенно-танцевальный марафон с участием детских студий и солистов «Пензаконцерта».

Областная библиотека имени Лермонтова - единственное крупное учреждение культуры в Арбекове. Здесь тоже была насыщенная программа, которая завершилась к полуночи.

Также в «Ночь искусств» работали литературный, краеведческий музеи, картинная галерея и другие учреждения культуры. Везде вход для посетителей был свободным.

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