В пятницу, 3 ноября, в Губернаторском доме открылась выставка лауреата премии пензенского комсомола, автора памятника воинам-афганцам «Разорванная звезда» Николая Мордовина.
В экспозицию вошли около ста произведений скульптуры, живописи, графики и монументального искусства, в том числе скульптурная композиция «Ладушки», победившая в конкурсе на лучший проект памятника материнству в Пензе.
Выставку осмотрел председатель Законодательного собрания Валерий Лидин. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области, в беседе художника и парламентария родилась идея создания новой городской скульптурной композиции «Восемнадцать лет».
penzainform.ru писал(a):Как срок звучит ,за присвоение народного имущества.