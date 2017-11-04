04.11.2017 | 10:53

В пятницу, 3 ноября, в Губернаторском доме открылась выставка лауреата премии пензенского комсомола, автора памятника воинам-афганцам «Разорванная звезда» Николая Мордовина.

В экспозицию вошли около ста произведений скульптуры, живописи, графики и монументального искусства, в том числе скульптурная композиция «Ладушки», победившая в конкурсе на лучший проект памятника материнству в Пензе.

Выставку осмотрел председатель Законодательного собрания Валерий Лидин. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области, в беседе художника и парламентария родилась идея создания новой городской скульптурной композиции «Восемнадцать лет».