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Культура | В Пензе могут создать скульптурную композицию «Восемнадцать лет»

04.11.2017|10:53
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В пятницу, 3 ноября, в Губернаторском доме открылась выставка лауреата премии пензенского комсомола, автора памятника воинам-афганцам «Разорванная звезда» Николая Мордовина.

В экспозицию вошли около ста произведений скульптуры, живописи, графики и монументального искусства, в том числе скульптурная композиция «Ладушки», победившая в конкурсе на лучший проект памятника материнству в Пензе.

Выставку осмотрел председатель Законодательного собрания Валерий Лидин. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области, в беседе художника и парламентария родилась идея создания новой городской скульптурной композиции «Восемнадцать лет».

Источник — Фото с сайта zspo.ru
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Гость|04.11.2017 11:14|

penzainform.ru писал(a):

Восемнадцать лет
Как срок звучит ,за присвоение народного имущества.

Гость|04.11.2017 11:23|

Только не поручайте это тому, кто "Ладушки" слепил! Второго такого памятника пензенцы не перенесут!

Гость|04.11.2017 11:30|

Будем гордиться новым памятником Краю Сурскому

Гость|04.11.2017 11:35|

Ударим памятниками по Пензе!

Гость|04.11.2017 11:51|

Вы гляньте с каким испуганно-отвратным выражением автор созерцает свой ТВАРЬение.

Гость|04.11.2017 12:04|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Имя: Гость
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