04.11.2017 | 18:09

В Губернаторском доме прошло торжественное открытие ретроспективной художественной выставки Николая Мордовина. Творчество художника многогранно: скульптура, живопись, графика, дизайн, монументальное искусство. Но у мастера настолько яркий индивидуальный художественный почерк, что любая его работа узнаваема.

«Совсем недавно мне было 70 лет, в принципе юбилей. Но уж так получилось по жизни, что я не смог осуществить свою мечту, идею. Пришлось ждать полтора года. Надо отчитываться, надо все-таки доказать, что не зря мы хлеб едим», - пояснил скульптор.

«У нас шесть работ Николая Мордовина в фондах галереи, и каждая из них является жемчужиной нашей коллекции», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Николай Мордовин - автор монумента «Разорванная звезда», он же создатель скульптуры «Ладушки», этот символ материнства скоро должен появиться на одной из пензенских улиц. Сам мастер честно признался, что этой его идее уже более тридцати лет.

«Это портрет конкретно моей жены и моего сына», - рассказал Николай.

Несмотря на всеобщее признание, Николай Мордовин до сих пор не является заслуженным художником России. В ближайшее время будет подготовлен пакет документов, чтобы ему было присвоено это почетное звание.