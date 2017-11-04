04.11.2017 | 14:28

Юные художники из Каменки открыли «Малахитовую шкатулку». Они стали участниками одноименного всероссийского конкурса детского изобразительного искусства, организаторы которого хотели не просто выявить талантливых ребят, но и решить другие задачи.

«Привлечь детей к творчеству Бажова, к его героям, чтобы они прочитали его произведения и воплотили впечатления в каких-то своих работах», - отметила преподаватель районной школы искусств Елена Будникова.

Каменские художники отправили на конкурс девять своих картин, и в результате все они были признаны лауреатами различной степени в трех возрастных группах.

Алена Платунова заняла первое место. Победительница раскрыла секрет своего успеха.

«Смешивать правильно цвета, класть мазками, делать все правильно. Не плоско делать, а объемно. Нужно было прочитать это произведение очень внимательно и представить, как она выглядит», - рассказала Алена.

Теперь воспитанники Елены Будниковой готовятся к новым конкурсам. Также в ближайшее время они намерены представить выставку своих работ на суд земляков.