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Культура | Художники из Каменки стали лауреатами конкурса «Малахитовая шкатулка»

04.11.2017|14:28
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Юные художники из Каменки открыли «Малахитовую шкатулку». Они стали участниками одноименного всероссийского конкурса детского изобразительного искусства, организаторы которого хотели не просто выявить талантливых ребят, но и решить другие задачи.

«Привлечь детей к творчеству Бажова, к его героям, чтобы они прочитали его произведения и воплотили впечатления в каких-то своих работах», - отметила преподаватель районной школы искусств Елена Будникова.

Каменские художники отправили на конкурс девять своих картин, и в результате все они были признаны лауреатами различной степени в трех возрастных группах.

Алена Платунова заняла первое место. Победительница раскрыла секрет своего успеха.

«Смешивать правильно цвета, класть мазками, делать все правильно. Не плоско делать, а объемно. Нужно было прочитать это произведение очень внимательно и представить, как она выглядит», - рассказала Алена.

Теперь воспитанники Елены Будниковой готовятся к новым конкурсам. Также в ближайшее время они намерены представить выставку своих работ на суд земляков.

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