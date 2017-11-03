03.11.2017 | 11:56

В среду, 8 ноября, в 16:00 в Литературном музее (г. Пенза, ул. Кирова, 2) откроется фотовыставка «Обретение затерянного мира. Плато Путорана».

Плато Путорана - сильно расчлененный горный массив на северо-западе Среднесибирского плоскогорья с живописной природой и многообразным рельефом. Озерные долины там сменяются глубокими каньонами, горные ледники - растительностью. За такое разнообразие плато Путорана получило звание «края десяти тысяч озер и тысячи водопадов».

«Пешая экспедиция состоялась в августе этого года. В составе группы, участниками которой были путешественники из Москвы, Петрозаводска, Крыма и даже Чехии, были два пензенца - Вадим Уханов и Михаил Гоглов», - сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

На выставке будет представлено 45 лучших фоторабот из экспедиции. На открытии состоится встреча с Вадимом Ухановым и Михаилом Гогловым, которые подробно расскажут про поход.