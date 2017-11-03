03.11.2017 | 17:41

Фестиваль ветеранских организаций Пензы «Песня - душа моя» собрал в городском центре хоровой и вокальной культуры более 20 коллективов. На суд жюри каждый из них представил по два номера, но главной задачей была, как говорят участники и организаторы, не победа, а популяризация народного искусства.

«Песня - это душа человека! И мы во всех конкурсах участвуем. Конкуренты серьезные, конкуренты хорошие, но я думаю, что мы тоже не ударим в грязь лицом», - отметила руководитель ансамбля «Рябинушка» Алла Начарова.

Большинство прозвучавших со сцены песен знакомы зрителям с самого детства. Слушая исполнение лучших сурских коллективов, зрители сопереживали артистам, подпевали и даже подтанцовывали.

Победителей и призеров конкурса определяли среди городских и областных коллективов в двух номинациях.