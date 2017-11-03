Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|3 ноя 2017|19:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

Культура | В Пензе фестиваль ветеранских организаций собрал более 20 коллективов

03.11.2017|17:41
Печать

Фестиваль ветеранских организаций Пензы «Песня - душа моя» собрал в городском центре хоровой и вокальной культуры более 20 коллективов. На суд жюри каждый из них представил по два номера, но главной задачей была, как говорят участники и организаторы, не победа, а популяризация народного искусства.

«Песня - это душа человека! И мы во всех конкурсах участвуем. Конкуренты серьезные, конкуренты хорошие, но я думаю, что мы тоже не ударим в грязь лицом», - отметила руководитель ансамбля «Рябинушка» Алла Начарова.

Большинство прозвучавших со сцены песен знакомы зрителям с самого детства. Слушая исполнение лучших сурских коллективов, зрители сопереживали артистам, подпевали и даже подтанцовывали.

Победителей и призеров конкурса определяли среди городских и областных коллективов в двух номинациях.

0
0
0
0
 
Гость|03.11.2017 19:17|

Ветераны- советские люди, где ваша совесть, почему попов принимаете?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!