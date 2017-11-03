03.11.2017 | 15:23

В Ночь искусств, которая пройдет в субботу, 4 ноября, жителей Пензы ждут пять часов живой музыки. Проект создан в творческой мастерской заслуженного артиста России, руководителя ансамбля «Старгород» Михаила Кокорина.

«Для того чтобы приобщиться к ночной культурной жизни города, необходимо прийти в 18:00 в киноконцертный зал «Октябрь». Вход бесплатный. Гостей ждет jazz jam session, выступление легендарного «Старгорода», муниципального духового оркестра, Лауры Королевой, Анатолия Николаева, Тимофея Николаева, Татьяны Стаильской, Сергея Струкова», - приглашает пресс-служба администрации Пензы.

В фойе киноконцертного зала «Октябрь» пройдет выставка лучших работ учеников художественных школ Пензы. В творческой программе запланированы также выступления воспитанников музыкальных школ города.

Информацию о том, что еще ждет пензенцев в Ночь искусств, читайте здесь.