03.11.2017 | 10:06

Спектакль «Попугай и веники» пензенского театра «Кукольный дом» номинирован на национальную премию «Золотая маска - 2018».

Это постановка по мотивам одноименной пьесы Николая Коляды. Она рассказывает о маленьких людях, которые зарабатывают на жизнь как придется.

В число соискателей премии включены также режиссер Владимир Бирюков, актеры Дмитрий Кинге и Руслан Джурабеков.

На «Золотую маску» будет претендовать и работа художника спектакля Виктора Никоненко, сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

«Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра», - уточняется на официальном сайте мероприятия.