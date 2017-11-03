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Культура | Спектакль театра «Кукольный дом» номинирован на «Золотую маску»

03.11.2017|10:06
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Спектакль «Попугай и веники» пензенского театра «Кукольный дом» номинирован на национальную премию «Золотая маска - 2018».

Это постановка по мотивам одноименной пьесы Николая Коляды. Она рассказывает о маленьких людях, которые зарабатывают на жизнь как придется.

В число соискателей премии включены также режиссер Владимир Бирюков, актеры Дмитрий Кинге и Руслан Джурабеков.

На «Золотую маску» будет претендовать и работа художника спектакля Виктора Никоненко, сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

«Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра», - уточняется на официальном сайте мероприятия.

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