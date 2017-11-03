03.11.2017 | 17:04

Зрители, посетившие выступление испанского театра «Андалусия», смогли побывать в настоящем путешествии «От Севильи до Гранады». Театр много гастролирует по России, и в каждом городе артистов встречают сотни неравнодушных поклонников.

«Когда-то давно где-то, я уже и не помню где, я увидела этот танец. И с тех пор у меня в сердце мечта затаилась, чтобы увидеть этот танец воочию», - поделилась зрительница Елена Серова.

«Я изучаю испанский язык, люблю Испанию и уважаю ее культуру. Недавно мы были в Испании, там тоже ходили на фламенко и вот еще раз решили вспомнить, что это такое. Нам нравится, мы в восторге», - рассказала пензячка Эллина Курамшина.

«Здесь очень разные чувства проявляются: и грусть, и веселье, и радость. В этом танце они как бы переживают целую жизнь, то есть могут различные чувства показать. Ну и это очень зажигательно, прямо дух захватывает», - поделился впечатлениями зритель Александр Скворцов.

Считается, что танец фламенко неразрывно связан с андалузскими горами, в которых нашли укрытие мавры и цыгане, бежавшие от истреблявшего их короля Филиппа III. По древнему поверью, яркие эмоции избавляют от страха и колебаний, а мистические переживания ведут к очищению души.

«От Севильи до Гранады» - новая программа испанского театра фламенко. Каждый номер программы обладает невероятной энергетикой, а виртуозная игра музыкантов и харизма танцоров переполняют зрителя эмоциями.