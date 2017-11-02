02.11.2017 | 19:04

В предстоящую субботу горожанам предлагают не спать. В пятый раз Пенза присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств». 14 учреждений культуры города и области будут работать для посетителей абсолютно бесплатно начиная с 17 часов и до полуночи.

В 2017 году мероприятие приурочили к празднованию Дня народного единства и 100-летию Октябрьской революции. В картинной галерее им. Савицкого этой ночью откроется выставка «Коммуной вздыбленная Русь...».

«Готовим мы вместе с коллективом Колледжа искусств. Театральное отделение, хор колледжа - все в кожанках. Но не буду выдавать секретов... Но дух революции здесь будет», - рассказал директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

В рамках акции пройдут различные выставки, мастер-классы, спектакли, квесты и другие культурные мероприятия с участием пензенских артистов.

«Это «Ника-стайл», коллектив «Провинция», ансамбль песни и танца «Казачата». По окончании музыкального марафона будет показан в киноконцертном зале фильм «Жили-были мы», - отметил директор ГАУК ПО «Пензаконцерт» Андрей Мамонов.

А вот Музей одной картины будет работать по предварительной электронной записи - в прошлый раз его зал не смог вместить всех желающих. В общей сложности около 3000 пензенцев стали участниками акции «Ночь искусств 2016». Руководители учреждений культуры региона уверены: в этом году их будет не меньше.