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Культура | В Пензе пройдет пятая «Ночь искусств»

02.11.2017|19:04
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В предстоящую субботу горожанам предлагают не спать. В пятый раз Пенза присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств». 14 учреждений культуры города и области будут работать для посетителей абсолютно бесплатно начиная с 17 часов и до полуночи.

В 2017 году мероприятие приурочили к празднованию Дня народного единства и 100-летию Октябрьской революции. В картинной галерее им. Савицкого этой ночью откроется выставка «Коммуной вздыбленная Русь...».

«Готовим мы вместе с коллективом Колледжа искусств. Театральное отделение, хор колледжа - все в кожанках. Но не буду выдавать секретов... Но дух революции здесь будет», - рассказал директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

В рамках акции пройдут различные выставки, мастер-классы, спектакли, квесты и другие культурные мероприятия с участием пензенских артистов.

«Это «Ника-стайл», коллектив «Провинция», ансамбль песни и танца «Казачата». По окончании музыкального марафона будет показан в киноконцертном зале фильм «Жили-были мы», - отметил директор ГАУК ПО «Пензаконцерт» Андрей Мамонов.

А вот Музей одной картины будет работать по предварительной электронной записи - в прошлый раз его зал не смог вместить всех желающих. В общей сложности около 3000 пензенцев стали участниками акции «Ночь искусств 2016». Руководители учреждений культуры региона уверены: в этом году их будет не меньше.

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Гость|02.11.2017 19:49|

penzainform.ru писал(a):

«Коммуной вздыбленная Русь...»

Не коммуной, а большевиками во главе с их вождем Уляновым-Бланком.

Гость|02.11.2017 20:26|

Вот уже 3-й год подряд посещаем Ночь искусств в библиотеке им. ЛЕРМОНТОВА ( в Арбеково). Всем очень довольны. Все нравится. Спасибо за праздник.

Гость|02.11.2017 20:28|

Почему ночью, как шабаш?

Имя: Гость
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