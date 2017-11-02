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Культура | Краевед Евгений Белохвостиков выпустил книгу о пензенской святыне

02.11.2017|16:09
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Сурский исследователь и историк Евгений Белохвостиков презентовал свой новый труд, который называется «Заступница Усердная. Казанская-Пензенская икона Божьей матери». Издание включает в себя множество редких фотографий и уникальных документов.

«Это церковно-краеведческое издание. Я думаю, это идеальное определение: для кого-то перевесит «церковное», для кого-то «краеведческое», это уже на вкус читателя. Я, конечно, сомневался, наберется ли материал на целую книжку. Однако хоть и по крупицам, но набрался. Ведь перед этой иконой действительно прошла вся история Пензы: все визиты императоров, все наши святые так или иначе с ней связаны, история гонений в XX веке, визит патриарха», - рассказал автор книги.

В энциклопедии почти двести страниц, тираж - тысяча экземпляров. Книгу издали к 300-летию со дня избавления Пензы от кочевников. Во время кубанского погрома, в августе 1717 года, верующие молились иконе о заступничестве - и враг отступил. Юбилей широко отметили в нашем городе проведением большого крестного хода.

Однако презентацию книги в августе решили отложить, приурочить ко дню иконы Казанской Божьей матери, который отмечается 4-го ноября.

«Это возможность для многих пензенцев познакомиться с историей, потому что я уверен, что прихожане того же Митрофановского храма, которые ежедневно молятся у этой иконы, многого не знают. К тому же это возможность начать новый отрывок летописи этой иконы», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Энциклопедию «Заступница Усердная» передадут в православные храмы Сурского края и музеи.

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