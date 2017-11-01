01.11.2017 | 16:20

Коллектив театра «Петербургской оперетты» представил в Пензе уже ставшую классикой «Свадьбу в Малиновке». Этот музыкальный спектакль поставили еще семь лет назад, с ним ездили и на Украину, но там премьеру встретили недружелюбно, рассказывает художественный руководитель труппы.

«Запретили мне там в трех городах проводить, потому что это якобы порочит национальные чувства украинского народа, не видя спектакля. В спектакле у меня оставлена только любовная линия», - рассказал художественный руководитель театра Сергей Шалагин.

Никакой политической подоплеки в оперетте нет, спектакль позиционируют как межнациональный, для семейного просмотра. В нем сохранен колорит быта того времени, тонкий юмор, которым пронизано большинство сцен.

Несмотря на то, что оперетта «Свадьба в Малиновке» была написана народным артистом СССР Борисом Александровым больше восьмидесяти лет назад, произведение и по сей день вызывает интерес у публики.