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Культура | В Пензе завершился международный театральный фестиваль «Маскерадъ»

31.10.2017|17:44
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Последние аплодисменты прозвучали на международном фестивале «Маскерадъ», который завершился спектаклем «Любовь и голуби» в исполнении Гомельского областного драматического театра. Это добрая, ласковая комедия, где простые человеческие чувства близки и понятны каждому.

В «Маскераде» приняли участие театры из семи регионов страны и гости из-за рубежа. В течение шести дней пензенские зрители наслаждались игрой артистов разных актерских школ.

«Фестиваль удался: битком набитые залы прекрасно реагируют и замечательно аплодируют после окончания фестиваля. Но у фестиваля была и другая цель - обратить внимание на русскую, даже не русскую, а советскую классику. Оказывается, мы фантастически богаты», - отметил заслуженный деятель искусств РФ, историк театра из Москвы Валерий Подгородинский.

На «Маскераде» были представлены самые разные жанры советской драматургии.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля всем участникам вручили дипломы лауреатов и победителей в разных номинациях, названия которых были позаимствованы из советского кинематографа. Например, «Большая семья», «Вечный зов», «Зигзаг удачи» и так далее.

Следующий «Маскерадъ» пройдет в Пензе через два года. Он будет посвящен русской классике и Всеволоду Мейерхольду.

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