31.10.2017 | 12:57

В субботу, 4 ноября, пензенские музеи примут участие в ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в Пензенском государственном краеведческом музее.

В программе краеведческого музея - экскурсии, игровые программы, мастер-классы. Главным событием вечера станет открытие в 18:00 выставки «Взгляд через столетие. Революции и Пензенский край. 1917-1939 гг.».

Выставка расскажет об установлении советской власти в Сурском крае, событиях Гражданской войны и чехословацкого мятежа, первых пятилетках и развитии сельского хозяйства, промышленности и транспорта, о репрессиях и разрушении храмов.

Среди экспонатов - личные вещи, документы, обмундирование, оружие революционеров, а также предметы быта, мебель, одежда.

Кроме того, в этот день в краеведческом музее начнет работу выставка экзотических и редких рыб, живых обитателей рек, морей и озер.

В музее В. О. Ключевского посетителей ждут открытие выставки, экскурсии, концерт солистов клуба «Академия успеха» и показ документальных фильмов о великом историке.

В музее И. Н. Ульянова пройдет торжественный вечер «Единство народа - богатство страны», фольклорное мероприятие «Пензенские посиделки», музейный квест и экскурсии.

В музее народного творчества посетителей состоится шуточный аукцион «Кот в музейном мешке», экскурсия, мастер-класс по керамике, караоке-марафон. Для самых маленьких посетителей будет работать детский уголок.