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Культура | Молодые художники Пензы поучаствуют в конкурсе социальной рекламы

31.10.2017|16:55
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В Пензенском художественном училище прошла выставка средств наглядной агитации. Это вернисаж работ финалистов Всероссийского фестиваля социальной рекламы «#ИскусствоЖить».

Темы современного плаката самые разные. Это противодействие пропаганде насилия (как над людьми, так и над животными), суицидального поведения, распространению и употреблению наркотиков, терроризму.

«К нам привезли эти работы для того, чтобы познакомить с ними современную молодежь, именно художников, потому что мы можем стать потенциальными участниками этого фестиваля. У нас очень много учится и по специальности «дизайн» и «живопись», - рассказала директор Пензенского художественного училища Галина Васина.

Именно на этих направлениях студенты занимаются разработкой плакатов, журналов. Так что молодые пензенские художники в ноябре обязательно примут участие в новом конкурсе.

«У нас уже есть методическое пособие в виде комикса, который направлен против пропаганды наркотиков в молодежной среде, то есть за здоровый образ жизни», - добавила Галина Васина.

Все эти работы в увеличенном виде будут размещены на улицах городов России, в том числе и в Пензе.

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