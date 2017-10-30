30.10.2017 | 15:19

Пензенский скульптор представил горожанам выставку-загадку. Ее название - «Дружеские шаржи узнаваемых политиков в российских заповедниках».

Экспозицию составили несколько десятков бюстов. Не так легко сразу узнать, кого изображает скульптура, поэтому Виктор Титович сочинил подсказки в стихах. Вот как, например, Москалец описал бывшего президента США.

«Штаты Америки радуют рака, выбор народа пал на Барака. Наши чиновники нас не спасут, наши бараки не скоро снесут», - продекламировал художник.

Над этими шаржами Москалец работал лет 20. Поэтому некоторые скульптуры даже с подсказками автора вызывают недоумение у молодежи - многие прославленные когда-то политики оказались уже забытыми. Но лица Путина, Жириновского, Клинтона знают все.

Также загадкой являлись и материалы, из которых сделаны скульптуры. Оказалось, что из ткани, гофрокартона, стружек и опилок.

«Лепилась голова из глины, потом набрасывалась на нее проклеенная ткань, обмазывалась точно так же, оставалась сохнуть на сутки. Потом разрезаешь, снимаешь ткань, соединяешь и зашиваешь», - поделился секретом автор.

И через некоторое время бюст становится очень жестким и при этом остается легким. Работает выставка Виктора Москальца в музее И. Н. Ульянова.