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Культура | В Пензе впервые пройдет «Битва гармонистов»

30.10.2017|09:07
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9 декабря в Пензе впервые пройдет «Битва гармонистов». Виртуозы народного инструмента будут состязаться в Центре культуры и досуга (ул. Ленина, 11а).

Заявки принимаются в Центре русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы (ул. Кирова, 39). Информацию можно получить по телефону 8 (8412) 56-08-03.

«Встреча станет отборочным этапом битвы пензенских и орловских гармонистов, которая состоится в начале 2018 года. К участию в конкурсной программе приглашаются гармонисты города и области. Статус, образование и уровень навыков игры не являются показателем для отказа в участии претендента», - сообщили в Управлении культуры г. Пензы.

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Гость|30.10.2017 09:33|

Конкурс"порви баян"

Гость|30.10.2017 09:36|

Я порву твои меха

Гость|30.10.2017 09:38|

диск жокеи играй быстрей

Имя: Гость
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