30.10.2017 | 09:07

9 декабря в Пензе впервые пройдет «Битва гармонистов». Виртуозы народного инструмента будут состязаться в Центре культуры и досуга (ул. Ленина, 11а).

Заявки принимаются в Центре русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы (ул. Кирова, 39). Информацию можно получить по телефону 8 (8412) 56-08-03.

«Встреча станет отборочным этапом битвы пензенских и орловских гармонистов, которая состоится в начале 2018 года. К участию в конкурсной программе приглашаются гармонисты города и области. Статус, образование и уровень навыков игры не являются показателем для отказа в участии претендента», - сообщили в Управлении культуры г. Пензы.