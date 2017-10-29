29.10.2017 | 16:46

Актеры драматического театра на фестивале «Маскерадъ» поработали в клетке. Это такая нестандартная игровая площадка - поворотный механизм, расположенный под основной сценой. Там показала результаты работы своей творческой лаборатории уроженка Пензенской области, выпускница ГИТИСа Екатерина Петрова.

«Это не спектакль, это эскиз. Я очень доволен, что Катя со своими актерами не сдалась и решила нам его показать», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Проще говоря, это наспех сделанный спектакль, точнее его небольшая часть.

«Актеры будут показывать то, что мы сделали за два дня. Это эксперимент, текст за два дня сложно выучить. Моя задача была в том, чтобы актеры донесли идею», - подчеркнула Екатерина Петрова.

Экспромт создан по пьесе советского драматурга Александра Гельмана «Наедине со всеми».

«Такая трагичная история одной семьи, в которой сын получил травму и остался без рук. В этом вина отца, так как травма получена на предприятии, где отец работает», - рассказала Екатерина Петрова.

Зрители наблюдали, как муж и жена справляются со своей бедой, как безрукий сын обнажает свои пороки.

После просмотра этого эксперимента зрители и руководство театра дали хорошую оценку лаборатории Екатерины Петровой. Возможно, она поставит полноценный спектакль в Пензе.