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Культура | В молодежном центре «Юность» прошел фестиваль национальных культур

28.10.2017|16:31
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В молодежном центре «Юность» прошло мероприятие, посвященное грядущему дню единства людей разного возраста и национальностей. В преддверии государственного праздника собрались вместе студенты, школьники и пожилые люди.

На фестивале национальных культур почетное место было отведено участникам проекта «Дети войны», ими организована выставка «Чемоданы истории». Пенсионеры показывали молодежи самое сокровенное - личные фотографии и вещи, которые считаются семейными реликвиями.

Дедушка с бабушкой Ольги Михайловны Шагаповой до революции 1917 года были элитными сапожниками, шили обувь для господ. Папа ветерана труда работал токарем на столичном заводе. Когда началась война, она была полуторагодовалым ребенком.

«Отца мобилизовали эвакуировать завод из Москвы в Новосибирск, а семья должна была поехать вместе с отцом в Новосибирск. Велено было в три дня собраться и вывезти всех», - рассказала Ольга Михайловна.

Дети войны поведали молодым пензякам много семейных историй. Они тоже когда-то носили косички и сидели за партами.

На фестивале также были выставка народного декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по лозоплетению и росписи по дереву. И конечно, песни и танцы - как символы народного единства.

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